المرتضى التقى وزيرة التعاون الدولي القطرية

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زار وزير الثقافة محمد وسام المرتضى دولة قطر تلبيةً لدعوة وزير الثقافة القطري عبد الرحمن بن حمد آل ثاني، وعقد فيها لقاءات مع المسؤولين القطريين تناولت اموراً مرتبطة بالعدوان على لبنان وحاجات النازحين وحماية المعالم الأثرية واعادة الإعمار.وقد استقبلت وزيرة الشؤون الدولية السيدة لولوة الخاطر الوزير المرتضى في مقرّ وزارة الخارجية القطرية يرافقه وفد ضمّ سفيرة لبنان في قطر السيدة فرح برّي ومستشاري الوزير الإعلامي روني ألفا والدكتور وسيم الناغي.أكّدت الوزيرة الخاطر خلال اللقاء دعم قطر المطلق للبنان وعلى الانتهاء من مشروع خط بحري للإعانات القطرية بالتعاون مع تركيا يُضاف إلى الخط الجوي المستمر، كما عرضت له فكرة مشاريع البيوت والمدارس الجاهزة التي تسهم في استيعاب أزمة النزوح وتقدّم للنازحين حلًا موقتًا يحفظ كرامتهم إلى حين عودتهم إلى قراهم وبلداتهم ومدنهم وأنَّها تتطلع إلى زيارة ثانية إلى لبنان فور توفّر الظروف الملائمة، مؤكّدة أن توجيهات صاحب السمو الأمير تميم تقديم الدعم الكامل الى لبنان راهناً ومستقبلاً بما يخدم صموده واعادة نهوضه.