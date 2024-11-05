تحذير اسرائيلي جديد لسكان الجنوب: لا تعودوا

#عاجل إعلان إلى سكان جنوب لبنان: الطريق إلى كرم الزيتون لا يزال مغلقً
🔸نذكركم ان الحرب ما زالت مستمرة ونحن نواصل دك عناصر ومصالح حزب الله ولذلك نناشدكم بالامتناع عن السفر جنوبًا والعودة إلى منازلكم أو إلى حقول الزيتون الخاصة بكم.
🔸من أجل سلامتكم نرجو منكم الالتزام بهذه… pic.twitter.com/nGSmkScam3
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 5, 2024
#عاجل إعلان إلى سكان جنوب لبنان: الطريق إلى كرم الزيتون لا يزال مغلقً
🔸نذكركم ان الحرب ما زالت مستمرة ونحن نواصل دك عناصر ومصالح حزب الله ولذلك نناشدكم بالامتناع عن السفر جنوبًا والعودة إلى منازلكم أو إلى حقول الزيتون الخاصة بكم.
🔸من أجل سلامتكم نرجو منكم الالتزام بهذه… pic.twitter.com/nGSmkScam3