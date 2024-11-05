تحذير اسرائيلي جديد لسكان الجنوب: لا تعودوا

ذكّر المتحدث بلسان الجيش الاسرائيلي للاعلام العربي أفيخاي أدرعي، سكان جنوب لبنان، أن الطريق إلى حقل الزيتون لا يزال مغلقًا.



وذكّر أدرعي "أن الحرب ما زالت مستمرة ونحن نواصل دك عناصر ومصالح حزب الله ولذلك نناشدكم بالامتناع عن السفر جنوبًا والعودة إلى منازلكم أو إلى حقول الزيتون الخاصة بكم.".

#عاجل إعلان إلى سكان جنوب لبنان: الطريق إلى كرم الزيتون لا يزال مغلقً

🔸نذكركم ان الحرب ما زالت مستمرة ونحن نواصل دك عناصر ومصالح حزب الله ولذلك نناشدكم بالامتناع عن السفر جنوبًا والعودة إلى منازلكم أو إلى حقول الزيتون الخاصة بكم.

🔸من أجل سلامتكم نرجو منكم الالتزام بهذه… pic.twitter.com/nGSmkScam3 — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 5, 2024 Advertisement