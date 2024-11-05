Advertisement

لبنان

جنلاط عرض التطورات مع السفير الفرنسي

Lebanon 24
05-11-2024 | 03:12
A-
A+
Doc-P-1273490-638663995774182379.jpg
Doc-P-1273490-638663995774182379.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
التقى النائب السابق وليد جنبلاط، مساء أمس الإثنين، في كليمنصو، السفير الفرنسي في لبنان هيرفي ماغرو، حيث جرى البحث في آخر التطورات السياسية.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
السفير الفرنسي لدى لبنان هيرفي ماغرو: العلاقة بين فرنسا ولبنان فريدة من نوعها وفرنسا تتمسك بالدفاع عن التنوع في لبنان والرئيس الفرنسي ملتزم جداً بلبنان وسيواصل القيام بذلك (LBCI)
lebanon 24
05/11/2024 12:09:56 Lebanon 24 Lebanon 24
في المطار.. سفير فرنسا أشرف على تسليم المساعدات
lebanon 24
05/11/2024 12:09:56 Lebanon 24 Lebanon 24
جنبلاط بحث في المستجدات مع سفير إسبانيا
lebanon 24
05/11/2024 12:09:56 Lebanon 24 Lebanon 24
جنبلاط: نتمنى على الدول الكبرى خلال مؤتمر باريس وتحديداً فرنسا مساعدة الجيش كي يقوم بالمهمة الموكلة اليه بشكل معزز
lebanon 24
05/11/2024 12:09:56 Lebanon 24 Lebanon 24

جنبلاط

سفير

فرنسا

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:00 | 2024-11-05
04:47 | 2024-11-05
04:45 | 2024-11-05
04:36 | 2024-11-05
04:25 | 2024-11-05
04:15 | 2024-11-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24