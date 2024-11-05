"المجلس الوطني الأرثوذكسي" دعا الى "وقفة وطنية حقيقة لإنقاذ لبنان"

دعا رئيس "المجلس الوطني الأرثوذكسي" روبير الأبيض في بيان جميع الأطراف الى "وقفة وطنية حقيقة لإنقاذ لبنان"، مستنكرا "الاتهامات ضد المؤسسة العسكرية والتطاول على الجيش"، معتبرا ان "هناك من يسعى الى خلق فتنة طائفية داخلية لأخذ البلد إلى المجهول". وناشد الرئيس بري "الدعوة فوراً الى جلسات مفتوحة لانتخاب رئيس للجمهورية إذ اننا لا نرى في الأفق القريب اي بوادر لوقف اطلاق النار".

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ختم: "نرفض أي تمديد او تجديد لقائد الجيش العماد جوزاف عون والمطلوب الدعوة إلى جلسة برلمانية لتعديل الدستور وانتخاب قائد الجيش رئيساً للجمهورية، فهو الرجل المناسب لهذه المرحلة الامنية الصعبة ، ويشهد العالم بأسره على نزاهته وتفانيه والشفافية في عمله منذ تسلمه القيادة وهو الوحيد القادر على اتخاذ قرارات مصيرية لصالح الوطن بسبب خبراته الأمنية، ولم يتخلَّ يوماً عن واجبه تجاه وطنه وشعبه ولديه ثقة غالبية الشعب اللبناني".