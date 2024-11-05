لقاءات ميقاتي في السرايا

Advertisement

إستقبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وفدا من الجمعية العامة للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر برئاسة الامين العام في الجمعية جاغان تشاباغين، وعضوية مدير مكتب الامين العام كريستوفر راسي، المدير الاقليمي للاتحاد حسام الشرقاوي، مدير الصليب ألأحمر اللبناني الدكتور انطوان الزغبي ونائبه فادي الصيداوي، نائب المدير الإقليمي في الإتحاد الدولي كريستيان كورتز،ومديرة التنسيق نادين خوري.بعد اللقاء صرّح الزغبي: ان رئيس الاتحاد الدولي الصليب الأحمر والهلال الأحمر موجود هنا اليوم في زيارة دعم للحكومة اللبنانية والصليب الأحمر اللبناني والشعب اللبناني.من ناحيته قال تشاباغين :" أنا هنا في زيارة إلى لبنان بدافع إنساني بحت ولقد أنهيت للتو اجتماعًا مع رئيس الوزراء حيث أتيحت لي الفرصة لسماع بعض المخاوف التي لديه. الهدف الأساسي من هذه الزيارة هو التواصل مع اللبنانيين ومع الصليب الأحمر الذي يعمل بطريقة رائعة لتعزيز الاستجابة الإنسانية في البلاد. اليوم، سنطلق نداء طوارئ داخليًا لدعم الصليب الأحمر اللبناني، الذي كان يقود في البداية ومنذ اليوم الأول هذه العملية، حيث ركز بشكل أساسي على الطوارئ، وخدمات الطوارئ الطبية، وخدمات الدم، والرعاية الصحية الأولية، والإنقاذ، والآن يلبي بشكل متزايد الاحتياجات الفورية للسكان والتي يمكن أن تشمل أيضًا بعض الدعم المباشر للأسر التي تحتاج إلى دعم فوري، وهذا جزء من عمل الصليب الأحمر والدعم الذي تقوم كل الجمعيات الأعضاء الـ 191 وبالطبع اللجنة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر والاتحاد الفيدرالي للصليب الأحمر، بهدف الحشد الدولي لدعم العمل الأنساني البحت والعمل لتعزيز مهمة الصليب الأحمر اللبناني حتى يتمكن من توسيع الدعم الإنساني المطلوب الآن في البلاد، وطالما أن الصليب الأحمر يحتاج إلى دعمنا سنقوم بذلك."