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لبنان

وزير الدفاع بحث مع الصراف المستجدات

Lebanon 24
05-11-2024 | 04:15
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التقى وزير الدفاع الوطني موريس سليم في مكتبه في اليرزة قبل ظهر اليوم، الوزير السابق يعقوب الصرّاف، وتناول اللقاء الأوضاع والمستجدات في البلاد.
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