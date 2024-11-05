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لبنان

بعد الرياح الباردة والأمطار.. الحرارة إلى ارتفاع اعتبارًا من هذا اليوم!

Lebanon 24
05-11-2024 | 04:36
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ينحسر تأثير المنخفض الجوي المتمركز فوق مصر عن لبنان والحوض الشرقي للمتوسط ويستقر الطقس تدريجياً، مع عودة درجات الحرارة للارتفاع اعتباراً من يوم غد الأربعاء لتصبح فوق معدلاتها الموسمية مع أجواء باردة خلال الليل خاصة في المناطق الجبلية والداخلية.
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الطقس المتوقع في لبنان:
الثلاثاء: غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وأجواء باردة ليلاً.
الأربعاء: صافٍ الى قليل الغيوم مع ارتفاع بدرجات الحرارة والتي تتخطى معدلاتها الموسمية مع انخفاض بنسبة الرطوبة كما تنشط الرياح خاصة في المناطق الشمالية والجنوبية.
الخميس: قليل الغيوم الى غائم جزئياً مع انخفاض طفيف بدرجات الحرارة ورياح ناشطة، يتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق في المناطق الداخلية اعتباراً من بعد الظهر.
الجمعة: غائم جزئياً بسحب متوسطة ومرتفعة دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة مع ارتفاع بنسبة الرطوبة وضباب على المرتفعات، يتوقع تساقط أمطار خفيفة متفرقة خاصة في المناطق الجبلية اعتباراً من بعد الظهر. 
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