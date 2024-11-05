تأثير المنخفض الجوي ينحسر.. كيف سيكون طقس الأيام المقبلة؟

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، صافيا الى قليل الغيوم مع ارتفاع بدرجات الحرارة والتي تتخطى معدلاتها الموسمية مع انخفاض بنسبة الرطوبة ورياح بخاصة في المناطق الشمالية والجنوبية.

وجاء في النشرة الآتي:

-الحال العامة: ينحسر تأثير المنخفض الجوي المتمركز فوق مصر عن لبنان والحوض الشرقي للمتوسط ويستقر الطقس تدريجيا، مع عودة درجات الحرارة للارتفاع اعتبارا من يوم غد الأربعاء لتصبح فوق معدلاتها الموسمية مع أجواء باردة خلال الليل بخاصة في المناطق الجبلية والداخلية.

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر تشرين الثاني: بين 17 و 25 في بيروت، بين 13 و 26 في طرابلس، بين 8 و 20 في زحلة.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الثلثاء:

غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وأجواء باردة ليلا.

الأربعاء:

صاف الى قليل الغيوم مع ارتفاع بدرجات الحرارة والتي تتخطى معدلاتها الموسمية مع انخفاض بنسبة الرطوبة ورياح بخاصة في المناطق الشمالية والجنوبية.

الخميس:

قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع انخفاض طفيف بدرجات الحرارة ورياح ناشطة، يتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق في المناطق الداخلية اعتبارا من بعد الظهر.

الجمعة:

غائم جزئيا بسحب متوسطة ومرتفعة دون تعديل تعديل يذكر بدرجات الحرارة مع ارتفاع بنسبة الرطوبة وضباب على المرتفعات، يتوقع هطول أمطار خفيفة متفرقة بخاصة في المناطق الجبلية اعتبارا من بعد الظهر.

-الحرارة على الساحل من 19 الى 26 درجة ، فوق الجبال من 9 الى 21 درجة ، في الداخل من 9 الى 24 درجة.

-الرياح السطحية: شمالية غربية الى شمالية ناشطة أحيانا، سرعتها بين 15 و 30 كم/س.

-الانقشاع: جيد على الساحل، يسوء على المرتفعات بسبب الضباب .

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و 80%

-حال البحر: متوسط ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 24 درجة.