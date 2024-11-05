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لبنان

الجيش الإسرائيلي سحب عدة ألوية من جنوب لبنان

Lebanon 24
05-11-2024 | 05:25
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قام جيش العدو الإسرائيلي، بسحب عدة ألوية من جنوب لبنان لإجراء "تدريبات تنشيطية"، حيث من المتوقع أن تستمر العملية لعدة أسابيع أخرى، وفق ما أفاد موقع Ynet الإسرائيلي.

وذكر الموقع الإسرائيلي، أنه على خلفية تقييم المسؤولين المشاركين في المفاوضات من أجل التوصل إلى تسوية في الشمال، بأن التوصل إلى اتفاق ممكن في غضون أسبوع ونصف إلى أسبوعين، لذلك قام الجيش بسحب عدة ألوية من جنوب لبنان لإجراء تدريبات تنشيطية.
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وبحسب الموقع، فمن المتوقع أن تستمر العمليات البرية لبضعة أسابيع أخرى، وينتظر الجيش الإسرائيلي قرارا من المستوى السياسي، مشيرا إلى أنه في الطريق إلى التسوية، تم إحراز تقدم في المحادثات، خاصة فيما يتعلق بصياغة الوثيقة الجانبية التي سترافق الاتفاق، والتي ستضمن حرية العمل العسكري لإسرائيل في جنوب لبنان في حالة فشل آلية إنفاذ وقف إطلاق النار. (روسيا اليوم)

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