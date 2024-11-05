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لبنان

بعد دخوله إلى بلدة في جنوب لبنان... هذا ما فعله الجيش الإسرائيليّ بامرأة مسنّة

Lebanon 24
05-11-2024 | 05:35
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أفادت مندوبة "لبنان 24" أنّ جنود العدوّ الإسرائيليّ اختطفوا المواطنة السبعينية غضية السويد من داخل منزلها في الضهيرة الفوقا، بعد دخولهم إلى البلدة.
 
 
 
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