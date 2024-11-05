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لبنان

إستهداف سيارة في البقاع

Lebanon 24
05-11-2024 | 05:55
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أفادت مندوبة "لبنان 24" أنّ طائرات مسيّرة إسرائيليّة استهدفت سيارة على طريق طليا - حورتعلا.
 
 
وبحسب المعلومات، أطلقت المسيّرات الإسرائيليّة 3 صواريخ على السيارة، إثنان منها لم يُصيبا المركبة.
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وعُلِمَ أنّ 3 أشخاص استشهدوا في الغارة.
 
 
 
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سيارة

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