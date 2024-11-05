إستهداف سيارة في البقاع

أفادت مندوبة "لبنان 24" أنّ طائرات مسيّرة إسرائيليّة استهدفت سيارة على طريق طليا - حورتعلا.

وبحسب المعلومات، أطلقت المسيّرات الإسرائيليّة 3 صواريخ على السيارة، إثنان منها لم يُصيبا المركبة.

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وعُلِمَ أنّ 3 أشخاص استشهدوا في الغارة.