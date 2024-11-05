دريان استقبل الخير

استقبل مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، النائب احمد الخير.



وتم البحث في الشؤون الإسلامية و الوطنية وبخاصة العدوان الإسرائيلي على لبنان.

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