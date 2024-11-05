بالقنابل... العدوّ الإسرائيليّ استهدف أهالي شهداء وطى الخيام

أفادت مندوبة "لبنان 24" أنّ العدوّ الإسرائيليّ أطلق قنبلتين صوتيتين باتجاه مثلث عين عرب ـ الماري.

وقد استهدف العدوّ بحسب المعلومات تجمعاً لأهالي شهداء مجزرة وطى الخيام، الذين كانوا ينتظرون عودة الصليب الأحمر اللبناني والدولي لاستلام جثامين أقربائهم.