Advertisement

لبنان

بالقنابل... العدوّ الإسرائيليّ استهدف أهالي شهداء وطى الخيام

Lebanon 24
05-11-2024 | 06:50
A-
A+
Doc-P-1273575-638664115845307890.jpg
Doc-P-1273575-638664115845307890.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أفادت مندوبة "لبنان 24" أنّ العدوّ الإسرائيليّ أطلق قنبلتين صوتيتين باتجاه مثلث عين عرب ـ الماري.
 
 
وقد استهدف العدوّ بحسب المعلومات تجمعاً لأهالي شهداء مجزرة وطى الخيام، الذين كانوا ينتظرون عودة الصليب الأحمر اللبناني والدولي لاستلام جثامين أقربائهم.
Advertisement
 
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:26 | 2024-11-05
08:22 | 2024-11-05
08:20 | 2024-11-05
08:18 | 2024-11-05
08:15 | 2024-11-05
08:12 | 2024-11-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24