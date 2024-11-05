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لبنان
آخر المعلومات عن "غارة حورتعلا"... وزارة الصحة أعلنت عن حصيلة الشهداء
Lebanon 24
05-11-2024
|
06:53
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صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن غارة العدوّ الإسرائيلي على حورتعلا أدت إلى استشهاد ثلاثة أشخاص.
وكانت طائرات مسيّرة إسرائيليّة استهدفت سيارة بعد ظهر اليوم في حورتعلا.
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