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لبنان

بالصورة... تضرّر مدرسة في الجية بسبب الغارات

Lebanon 24
05-11-2024 | 07:10
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أُصيبت مدرسة مار شربل في الجية بأضرارٍ بسبب الغارات الإسرائيليّة التي استهدفت المنطقة.
 
 
ويُذكر أنّ إدارة المدرسة قرّرت إرسال التلاميذ إلى منازلهم في أوّل يوم حضوريّ لهم، قبل بدء الغارات الإسرائيليّة.
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الجية

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