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لبنان

في البترون... شكاوى من ارتفاع قيمة فواتير الكهرباء!

Lebanon 24
05-11-2024 | 07:14
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استنكر عدد من أهالي منطقة البترون "عملية النصب والسرقة التي يتعرضون لها بشكل موصوف في موضوع تحديد قيمة فواتير الكهرباء الصادرة عن مؤسسة كهرباء لبنان والتي يحملها الجباة ويجولون بها على المنازل لجبايتها من دون معرفة كيفية احتسابها".
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وسألوا: "هل من المعقول أن تتخطى قيمة فواتير كهرباء الدولة قيمة فواتير المولدات الكهربائية الخاصة عن شهري كانون الثاني وشباط 2024 مثلا، في حين أن تسعيرة الدولة هي أقل بكثير من تسعيرة المولدات الخاصة وساعات التغذية من كهرباء لبنان كانت أقل بكثير من ساعات التغذية من المولدات الخاصة".

وطالب الأهالي بـ "توضيح وشرح مفصل وإجابة دقيقة عن السؤال المطروح مع الإشارة أن منطقة البترون تفوقت على كل المناطق بنسبة الجباية التي لطالما سجلتها على مدى أعوام وفي عز الأزمات".
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