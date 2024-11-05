توقيف المُحرّض على قتل هاشم الأيوبي

علم "لبنان 24" أنّ القوى الأمنيّة أوقفت م.د شقيق ا.د الذي قتل عضو مجلس بلديّة الميناء هاشم الأيوبي.

وأشارت مصادر إلى أنّ الموقوف هو الذي حرّض على قتل الأيوبي.