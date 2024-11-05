Advertisement

لبنان

توقيف المُحرّض على قتل هاشم الأيوبي

Lebanon 24
05-11-2024 | 07:25
A-
A+
Doc-P-1273597-638664137264384638.jpg
Doc-P-1273597-638664137264384638.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
علم "لبنان 24" أنّ القوى الأمنيّة أوقفت م.د شقيق ا.د الذي قتل عضو مجلس بلديّة الميناء هاشم الأيوبي.
 
 
وأشارت مصادر إلى أنّ الموقوف هو الذي حرّض على قتل الأيوبي.
 
Advertisement
 
 
مواضيع ذات صلة
"التوحيد العربي" نفى خبر توقيف وهاب في ألمانيا
lebanon 24
05/11/2024 15:32:46 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد انتشار أخبار عن توقيفه في المانيا.. أول تعليق من وهاب
lebanon 24
05/11/2024 15:32:46 Lebanon 24 Lebanon 24
توقيف مطلوب في عمشيت... ما يزرعه في منزله لا يخطر على البال (صورة)
lebanon 24
05/11/2024 15:32:46 Lebanon 24 Lebanon 24
اجتماع لعمال بلدية الميناء لبحث الأزمة المعيشية والمستحقات المتأخرة
lebanon 24
05/11/2024 15:32:46 Lebanon 24 Lebanon 24

توقيف

الميناء

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:26 | 2024-11-05
08:22 | 2024-11-05
08:20 | 2024-11-05
08:18 | 2024-11-05
08:15 | 2024-11-05
08:12 | 2024-11-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24