وفاة الطفل عبد الرزاق مشعل... سائق سيارة دهسه وفرّ

تُوفِيَ الطفل السوري عبد الرزاق مشعل بعدما دهسته سيارة من نوع "crv" على طريق كورنيش الميناء في طرابلس.

وتجدر الإشارة إلى أنّ سائق السيارة لا بالفرار.