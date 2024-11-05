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لبنان

وفاة الطفل عبد الرزاق مشعل... سائق سيارة دهسه وفرّ

Lebanon 24
05-11-2024 | 07:29
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تُوفِيَ الطفل السوري عبد الرزاق مشعل بعدما دهسته سيارة من نوع  "crv" على طريق كورنيش الميناء في طرابلس.
 
 
وتجدر الإشارة إلى أنّ سائق السيارة لا بالفرار.
 
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