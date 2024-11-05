بري تابع التطورات مع الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب والهلال الأحمر

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استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، الأمين العام للإتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر جاغان تشاباغين والوفد المرافق وتم عرض للأوضاع العامة، لاسيما الإنسانية منها وملف النازحين وبرامج عمل الإتحاد الدولي للصليب والهلال الاحمر في المرحلة الراهنة، إضافة لإطلاق الحملة الدولية لمساعدة الصليب الأحمر اللبناني.وبعد اللقاء تحدث رئيس الصليب الاحمر اللبناني انطوان الزغبي، وقال: "زيارة الامين العام اليوم هي زيارة دعم كبيرة للبنان، وزيارتنا اليوم ليس فقط لننقل لدولة الرئيس بأن الإتحاد الدولي للصليب الاحمر والهلال الاحمر يساعد كل اللبنانيين ويساعد الصليب الاحمر، إنما لوضعه بأجواء الحملة الدولية التي سوف نطلقها لمساعدة الصليب الاحمر اللبناني".بدوره تشاباغين، قال :"أزور لبنان للعمل مع الصليب الأحمر اللبناني حول كيفية تعزيز وتقوية وزيادة النشاطات الإنسانية وتوسعة أنشطة الصليب الاحمر الدولي في حال وصلنا الى أوضاع اكثر تعقيدا".وأضاف :" لقد أنهيت للتو لقائي مع رئيس مجلس النواب اللبناني الذي أكد لنا دعمه الكامل وأنه سيكون هناك دعم كامل لعمل الصليب الاحمر الدولي ولأنشطته والأخير يتمتع بثقة كاملة من الشعب اللبناني وبإمكانه الوصول الى كافة المناطق اللبنانية وبالتالي التأكد من وصول هذه المساعدات لمستحقيها .وختم :"إن الصليب الاحمر الدولي كان يركز في جزء كبير من عمله على وصول المساعدات الطبية وعمليات تأمين الدم والمساعدات الاسعافية الأولية وتقديم الخدمات للنازحين في منازلهم واليوم نطلق هذه المبادره التي أشارك فيها، لكي نؤكد التزامنا للصليب الأحمر اللبناني اننا سنكون هنا طالما هناك حاجة لهذا الوجود".كما استقبل بري، سفير تركيا في لبنان علي باريش أولوصوي في زيارة وداعية، لمناسبة انتهاء مهامه الديبلوماسية كسفير لبلاده في لدى لبنان. وتم في خلال اللقاء عرض للأوضاع العامة وآخر التطورات والمستجدات السياسية والميدانية على ضوء تصاعد العدوان الإسرائيلي على لبنان.