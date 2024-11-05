الراعي يترأس غدا الاجتماع الشهري لمجلس المطارنة

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استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في الصرح البطريركي في بكركي، المدير العام لوزارة الزراعة لويس لحود، عارضا للأضرار التي لحقت بالقطاع الزراعي جراء الحرب، ولموضوع الاستثمار الزراعي ضمن إطار الابرشيات لتجذير المزارع في أرضه.وأكد لحود بعد اللقاء، ان "الحرب الدائرة خلفت اضرارا كبيرة في القطاع الزراعي ويصعب تقدير الخسائر قبل إجراء المسح الشامل فيها".من جهة اخرى، يترأس البطريرك الراعي عند التاسعة والنصف من صباح يوم غد الاربعاء في بكركي، الاجتماع الدوري الشهري لمجلس المطارنة الموارنة وعلى جدول اعماله شؤون كنيسة ووطنية.