Advertisement

لبنان

قائد الجيش استقبل قائد القوة البحرية الفرنسية في البحر الأبيض المتوسط

Lebanon 24
05-11-2024 | 08:22
A-
A+
Doc-P-1273626-638664170035066687.png
Doc-P-1273626-638664170035066687.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة، قائد القوة البحرية الفرنسية في البحر الأبيض المتوسط الأدميرال Yannick Bossu.
 
وتناول البحث سبل تعزيز علاقات التعاون بين جيشي البلدين في ظل التحديات الراهنة.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ضربة كبيرة... قائد سابق يتحدّث عن خسائر الجيش الإسرائيليّ في الحرب
lebanon 24
05/11/2024 19:46:35 Lebanon 24 Lebanon 24
يديعوت أحرونوت: رئيس الأركان يبحث تعيين قائد لوحدة الاستخبارات العسكرية 8200 من خارج الجيش لأول مرة في تاريخها
lebanon 24
05/11/2024 19:46:35 Lebanon 24 Lebanon 24
ما جديد ملف التمديد لقائد الجيش؟
lebanon 24
05/11/2024 19:46:35 Lebanon 24 Lebanon 24
بري استقبل قائد الجيش في عين التينة
lebanon 24
05/11/2024 19:46:35 Lebanon 24 Lebanon 24

قائد

الجيش

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:37 | 2024-11-05
12:31 | 2024-11-05
12:18 | 2024-11-05
12:16 | 2024-11-05
12:11 | 2024-11-05
12:08 | 2024-11-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24