قائد الجيش استقبل قائد القوة البحرية الفرنسية في البحر الأبيض المتوسط

استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة، قائد القوة البحرية الفرنسية في البحر الأبيض المتوسط الأدميرال Yannick Bossu.

وتناول البحث سبل تعزيز علاقات التعاون بين جيشي البلدين في ظل التحديات الراهنة.