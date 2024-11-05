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لبنان

سقوط إصابات... غارة إسرائيليّة استهدفت حسينية في بلدة تولين

Lebanon 24
05-11-2024 | 08:49
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شنّت طائرة مسيّرة إسرائيليّة غارة على بلدة تولين.
 
 
وكشفت مندوبة "لبنان 24" في هذا السياق أنّ المسيّرة استهدفت حسينية النساء في البلدة، وأشارت إلى وقوع إصابات.
 
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