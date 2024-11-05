سقوط إصابات... غارة إسرائيليّة استهدفت حسينية في بلدة تولين

شنّت طائرة مسيّرة إسرائيليّة غارة على بلدة تولين.

وكشفت مندوبة "لبنان 24" في هذا السياق أنّ المسيّرة استهدفت حسينية النساء في البلدة، وأشارت إلى وقوع إصابات.