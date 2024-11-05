Advertisement

لبنان

بشأن إنهاء الحرب... هذا آخر ما قِيلَ في إسرائيل

Lebanon 24
05-11-2024 | 09:45
A-
A+
Doc-P-1273666-638664223337869616.jpg
Doc-P-1273666-638664223337869616.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قالت مصادر إسرئيليّة "نستعدّ لاحتمال زيادة الضغوط بعد الانتخابات الأميركية لدفعنا لإنهاء الحرب".
 
 
وأضافت المصادر لصحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيليّة أنّ "الإتّجاه الذي ستسير فيه الصفقة سيتّضح بعد الإنتخابات الأميركية".
Advertisement
 
 
 
مواضيع ذات صلة
يديعوت أحرونوت عن مصادر إسرائيلية: نستعد لاحتمال زيادة الضغوط بعد الانتخابات الأميركية لدفعنا لإنهاء الحرب
lebanon 24
05/11/2024 19:47:08 Lebanon 24 Lebanon 24
أسامة حمدان: مهما كانت نتائج الانتخابات الأمريكية فهي لا تعني شعبنا فكلاهما يدعم الحرب والعدوان على شعبنا وقضيتنا الوطنية
lebanon 24
05/11/2024 19:47:08 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية: لن يكون هناك تقدم بشأن اتفاق وقف الحرب في لبنان حتى نهاية الانتخابات الأميركية
lebanon 24
05/11/2024 19:47:08 Lebanon 24 Lebanon 24
قاسم: خسائر العدو وفشل رهاناته في تحقيق أهدافه والانتخابات الأميركية كلها مفصلية لتحديد وقت الحرب
lebanon 24
05/11/2024 19:47:08 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

عربي-دولي

الحرب

الانتخابات

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:37 | 2024-11-05
12:31 | 2024-11-05
12:18 | 2024-11-05
12:16 | 2024-11-05
12:11 | 2024-11-05
12:08 | 2024-11-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24