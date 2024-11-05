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لبنان
بشأن إنهاء الحرب... هذا آخر ما قِيلَ في إسرائيل
Lebanon 24
05-11-2024
|
09:45
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قالت مصادر إسرئيليّة "نستعدّ لاحتمال زيادة الضغوط بعد الانتخابات الأميركية لدفعنا لإنهاء الحرب".
وأضافت المصادر لصحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيليّة أنّ "الإتّجاه الذي ستسير فيه الصفقة سيتّضح بعد الإنتخابات الأميركية".
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