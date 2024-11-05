اللواء عثمان استقبل سفيرة الاتحاد الأوروبي مع وفد

استقبل المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان في مكتبه في ثكنة المقر العام بعد ظهر اليوم، سفيرة الاتحاد الأوروبي في لبنان السيدة ساندرا دو وال Sandra De Waele، مع وفد من البعثة في زيارة تهدف إلى التعاون والتنسيق، تم في خلالها عرض للأوضاع العامة في البلاد.

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