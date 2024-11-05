معطيات جديدة عن "إنزال البترون"... مصدر قضائيّ يكشف التفاصيل

كشف مصدر قضائيّ لوكالة "فرانس برس" عن معطيات أظهرتها التحقيقات الأولية بشأن خطف اسرائيل لعماد أمهز في البترون.

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وقال المصدر قضائيّ لبنانيّ إنّ التحقيقات الأولية التي تجريها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخليّ بإشراف النائب العام التمييزيّ القاضي جمال الحجار أظهرت أنّ "العملية نُفّذت بدقة وبسرعة وكان معدًا لها مسبقًا وبإتقان".وأشار إلى أنّ "التقديرات تفيد أنّ الجيش الإسرائيليّ استخدم زورقًا حربيًا سريعًا مزودًا بأجهزة متطورة قادرة على تعطيل رادارات القوة البحرية الدولية المسؤولة عن مراقبة الشاطئ اللبنانيّ.