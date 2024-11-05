بيرم في جنيف لتقديم شكوى ضد جرائم إسرائيل بحق العمال اللبنانيين

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وصل وزير العمل مصطفى بيرم إلى جنيف مكلفا من الحكومة بتقديم شكوى ضد الجرائم التي ارتكبها العدو الإسرائيلي، وتحديدا جريمة تفجير معدات البيجر واللاسلكي، التي أسفرت عن استشهاد وإصابة آلاف الأشخاص، لا سيما فئة العمال وأصحاب العمل الذين أصيبوا أثناء تواجدهم في مواقع عملهم، ما يشكل انتهاكاً للاتفاقيات الدولية التي تكفل حماية العمال وتوفير بيئة عمل آمنة لهم.وفي إطار زيارته، التقى بيرم، برفقة السفير اللبناني لدى الأمم المتحدة سليم بدورة وأعضاء الوفد، مع المدير العام لمنظمة العمل الدولية، حيث أطلعه على تفاصيل الشكوى، مطالبا دعم المنظمة لهذا الملف. من جانبه، أعرب مدير عام منظمة العمل الدولية عن دعمه للبنان، واستعرض الخطوات التي تتخذها المنظمة لدعم البلاد في هذه الظروف الصعبة، مؤكداً على تضامن العديد من الدول الأعضاء مع لبنان.كما عقد بيرم اجتماعا مع رئيس مجلس إدارة منظمة العمل العربية في دورتها الحالية وزير العمل العراقي الدكتور أحمد الأسدي، حيث طلب منه دعم تنفيذ قرار المنظمة بتقديم هبة تشغيلية للعمال اللبنانيين، وأصحاب العمل الذين تضرروا من العدوان الإسرائيلي على لبنان و التي تم إقرارها بالإجماع ضمن البيان الختامي لمؤتمر العمل العربي في بغداد في أيار المنصرم من هذا العام وكرر الوزير بيرم شكر العراق حكومة وشعبا ومرجعية وحشدا على كل الدعم للبنان وحكومته وشعبه . بدوره أكد الوزير الأسدي اهتمامه بهذا المطلب ووعد بنقله إلى إدارة المنظمة لتعزيز الدعم للبنان مؤكدا على كل الدعم للبنان واهله .