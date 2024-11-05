إنتشال جثامين 12 شهيداً في بلدة وطى الخيام

قام الصليب الأحمر اللبناني بانتشال جثامين 12 شهيدا في بلدة وطى الخيام، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

وتمّ دفن الشهداء لاحقاً في مقبرة بلدة عين عرب، فيما لا تزال جثامين 3 أشخاص تحت الركام.