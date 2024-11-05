Advertisement

لبنان

إنتشال جثامين 12 شهيداً في بلدة وطى الخيام

Lebanon 24
05-11-2024 | 10:42
A-
A+
Doc-P-1273692-638664255217472044.jpg
Doc-P-1273692-638664255217472044.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قام الصليب الأحمر اللبناني بانتشال جثامين 12 شهيدا في بلدة وطى الخيام، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
 
 
وتمّ دفن الشهداء لاحقاً في مقبرة بلدة عين عرب، فيما لا تزال جثامين 3 أشخاص تحت الركام.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بالقنابل... العدوّ الإسرائيليّ استهدف أهالي شهداء وطى الخيام
lebanon 24
05/11/2024 19:47:54 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد انتشال 5 جثامين.. عملية رفع الانقاض تتواصل بحثا عن مفقودين في وطى الخيام
lebanon 24
05/11/2024 19:47:54 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": انطلاق عملية رفع الانقاض للبحث عن جثامين مفقودين في وطى الخيام
lebanon 24
05/11/2024 19:47:54 Lebanon 24 Lebanon 24
عشرات الشهداء في الغارة على وطى الخيام اليوم
lebanon 24
05/11/2024 19:47:54 Lebanon 24 Lebanon 24

وطى الخيام

الصليب الأحمر

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:37 | 2024-11-05
12:31 | 2024-11-05
12:18 | 2024-11-05
12:16 | 2024-11-05
12:11 | 2024-11-05
12:08 | 2024-11-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24