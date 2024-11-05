زعم الجيش الإسرائيليّ أنّ طائراته الحربيّة أغارت "على مستودعات أسلحة تستخدمها وحدة التسلح التابعة لـ"حزب الله" في منطقة القصير في سوريا".





وادّعى أنّ "وحدة التسلح التابعة لـ"حزب الله" مسؤولة عن تخزين الوسائل القتالية في لبنان، حيث وسّعت نشاطها مؤخرًا إلى سوريا داخل منطقة القصير بالقرب من الحدود السوريّة - اللبنانية".