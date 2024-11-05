أهالي ميس الجبل يناشدون لإنقاذ أربعة مسنين

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جدد أهالي وفعاليات بلدة ميس الجبل في جنوب لبنان مناشداتهم للهيئات الدولية، بما فيها قوات اليونيفيل والصليب الأحمر الدولي والمحلي، للتدخل العاجل لكشف مصير أربعة مسنين مدنيين، فقد الاتصال بهم منذ أكثر من شهر نتيجة التصعيد العسكري المستمر في البلدة، حسب مندوبة "لبنان24".وذكر بيان صادر عن الأهالي أن المفقودين، وهم محمد عبد الله شرتوني، نمر حمادي، صباح سعيد رزق، وحسن موسى قبلان، جميعهم تجاوزوا الثمانين ويعانون من أمراض مزمنة تتطلب رعاية صحية منتظمة وأدوية أساسية.