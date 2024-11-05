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لبنان

أهالي ميس الجبل يناشدون لإنقاذ أربعة مسنين

Lebanon 24
05-11-2024 | 11:07
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 جدد أهالي وفعاليات بلدة ميس الجبل في جنوب لبنان مناشداتهم للهيئات الدولية، بما فيها قوات اليونيفيل والصليب الأحمر الدولي والمحلي، للتدخل العاجل لكشف مصير أربعة مسنين مدنيين، فقد الاتصال بهم منذ أكثر من شهر نتيجة التصعيد العسكري المستمر في البلدة، حسب مندوبة "لبنان24".
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وذكر بيان صادر عن الأهالي أن المفقودين، وهم محمد عبد الله شرتوني، نمر حمادي، صباح سعيد رزق، وحسن موسى قبلان، جميعهم تجاوزوا الثمانين ويعانون من أمراض مزمنة تتطلب رعاية صحية منتظمة وأدوية أساسية.
 
وجاء في المناشدة، التي توجهت إلى المنظمات الحقوقية والإنسانية، دعوة إلى تحرك سريع لإنقاذ حياة هؤلاء المدنيين، مؤكدين أهمية تدخل إنساني فوري تماشياً مع مبادئ المواثيق الدولية وحقوق الإنسان.
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