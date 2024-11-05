شهيد و 20 جريحا في حصيلة أولية لغارة العدو الإسرائيلي على الجية

صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن غارة العدو الإسرائيلي على الحية أدت في حصيلة أولية إلى استشهاد شخص وإصابة عشرين آخرين بجروح.



Advertisement وكان قد استهدف العدو الإسرائيلي في وقت سابق من اليوم أحد المباني السكنيّة المأهولة في الجية بغارات عميفة جدًا.