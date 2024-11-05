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زعم المتحدث بإسم الجيش الاسرائيلي أفيخاي أدرعي أن الجيش هاجم مستودعات أسلحة تستخدمها وحدة التسلح التابعة لحزب الله في سوريا.وقال عبر حسابه على "أكس": "أغارت طائرات حربية تابعة لسلاح الجو وبتوجيه من هيئة الاستخبارات على مستودعات أسلحة تستخدمها وحدة التسلح التابعة لحزب الله في منطقة القصير في سوريا".أضاف:" وحدة التسلح التابعة لحزب الله مسؤولة عن تخزين الوسائل القتالية في لبنان حيث وسّعت نشاطها مؤخرًا إلى سوريا داخل منطقة القصير بالقرب من الحدود السورية اللبنانية".وكانت قد أشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى استشهاد شخص على الاقل في الضربة الإسرائيلية على المدينة الصناعية في مدينة القصير بريف حمص.