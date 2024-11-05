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لبنان

"بصليات صاروخية".. هذا ما استهدفه "حزب الله"

Lebanon 24
05-11-2024 | 11:25
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أعلن "حزب الله" مساء اليوم الثلاثاء، استهداف عدة مواقع إسرائيلية بصليات صاروخية.

ففي بيانه رقم 7 لليوم، أعلن أنّه " في إطار التحذير الذي وجّهه لعددٍ من مستوطنات الشمال، ‌‏‌‏استهدف عند الساعة 12:00، مستوطنة دلتون بصلية صاروخية".
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وفي بيان آخر، أشار الحزب إلى أنه "عند الساعة 5:00  تجمعًا لقوات ‌‏جيش العدو الإسرائيلي في مستوطنة يفتاح بصليةٍ صاروخية".

كما أضاف البيان أنه "‏استهدف عند الساعة 5:00 تجمعًا لقوات ‌‏جيش العدو الإسرائيلي في مستوطنة كريات شمونة ومستوطنة مرغليوت بصليةٍ صاروخية".

أيضاً، استهدف عند الساعة 5:00 مدينة نهاريا بصليةٍ صاروخية.
 
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