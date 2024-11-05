غارات لا تتوقف على جنوب لبنان.. هذه البلدات تحت القصف الإسرائيلي

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تعرضت مناطق متفرقة من جنوب لبنان اليوم لسلسلة من الاعتداءات الإسرائيلية بين الساعة 12:00 ظهراً و6:00 مساءً، شملت غارات جوية وقصفاً مدفعياً استهدفت عدة بلدات، حسب مندوبة "لبنان24".فنفذت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارات طالت بلدات صير الغربية، وادي جيلو، كونين، حداثا، كفرشوبا، شبعا، الشهابية، كفرا، كفرجوز، الجية، دير الزهراني، عنقون، مجدل سلم، خربة سلم، والشبريحا.كما شن الطيران المسيّر غارات على بلدتي تولين وطيردبا.تزامناً مع الغارات الجوية، تعرضت منطقتا الخيام وبنت جبيل لقصف مدفعي كثيف.