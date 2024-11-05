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لبنان

لقاءات عدة لمولوي في مكتبه اليوم.. اليكم ما جرى بحثه

Lebanon 24
05-11-2024 | 11:28
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التقى وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال القاضي بسام مولوي، اليوم الثلاثاء، في مكتبه في الوزارة، النائب ميشال معوض، وبحث معه في الأوضاع في ضوء النزوح القائم وتداعياته في المناطق كافة.
كذلك، استقبل مولوي النائب ملحم خلف، بحضور المنسق المقيم للأمم المتحدة منسق الشؤون الإنسانية في لبنان عمران ريزا والمحافظين. وخلال اللقاء، تم عرض للوجود السوري في لبنان والأزمة الناجمة عنه، خصوصا في الأيام الأخيرة.
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ايضاً، استقبل على التوالي الشيخ خلدون عريمط، رئيس جمعية الفتوة الإسلامية الشيخ زياد الصاحب، وقاضي المذهب الدرزي الشيخ غاندي مكارم.
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