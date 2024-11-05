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لبنان

بيان لوزارة الشؤون حول "دعم الاسر الاكثر فقراً".. هذا ما جاء فيه

Lebanon 24
05-11-2024 | 11:36
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أوضح المكتب الإعلامي لوزارة الشؤون الإجتماعية في بيان حول "المستفيدين من البرنامج الوطني لدعم الأسر الأكثر فقرا"، أنه "بعد أن أتمت الوزارة عملية الزيارات المنزلية لإعادة التحقق من معلومات 93,000 أسرة ضمن البرنامج الوطني لدعم الأسر الأكثر فقرا خلال 7 أشهر (بين كانون الثاني 2024 وآب 2024)، والتي تمّ الإعلان عنها سابقا، أُرسلت المعلومات المنبثقة عن الزيارات المنزلية إلى الوحدة الإدارية المسؤولة عن تنفيذ البرنامج في رئاسة مجلس الوزراء".
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وتابع البيان: "بعد إجراء عمليّة الـscoring (وضع علامة لكل أسرة على مقياس الفقر)، تبيّن أن عدد الأسر غير المستحقة بحسب معايير البرنامج هو 14,387 أسرة لبنانية. وعليه، ستتوقف المساعدة المالية الشهرية لهم".
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