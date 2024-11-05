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لبنان

بسرب من المسيّرات.. عملية جديدة لـ"حزب الله"

Lebanon 24
05-11-2024 | 12:08
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أعلن حزب الله في بيان أنّه ‏استهدف عند الساعة 07:00 من صباح يوم الثلاثاء 05-11-2024 مرابض ‏مدفعية جيش العدو الإسرائيلي في مستوطنة نؤوت مردخاي بسرب من المُسيّرات الانقضاضيّة، وأصابت ‏أهدافها بدقة.‏
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