أعلن حزب الله في بيان أنّه ‏استهدف عند الساعة 07:00 من صباح يوم الثلاثاء 05-11-2024 مرابض ‏مدفعية جيش العدو الإسرائيلي في مستوطنة نؤوت مردخاي بسرب من المُسيّرات الانقضاضيّة، وأصابت ‏أهدافها بدقة.‏

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