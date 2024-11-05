إصابة بحادث سير على أوتوستراد ريفون باتجاه عشقوت

أدى حادث تصادم بين مركبة ودراجة نارية على أوتوستراد ريفون باتجاه عشقوت إلى وقوع إصابة، بحسب التحكم المروري.

ويشهد الأوتوستراد في المنطقة حركة مرور كثيفة جراء الحادث، فيما تعمل الجهات المختصة على تسهيل المرور ومعالجة الوضع.