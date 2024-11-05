عدد شهداء لبنان تجاوز 3000.. وتقرير لجنة الطوارئ يفنّد أرقام العدوان

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وزّع منسق لجنة الطوارئ الحكومية وزير البيئة الدكتور ناصر ياسين التقرير الرقم 37 حول الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان والوضع الراهن جاء فيه:خلال الـ 24 ساعة الماضية تم تسجيل 78 غارة جوية على مناطق مختلفة من لبنان بمعظمها في النبطية (47 غارة) الجنوب (30 غارة) ليصل العدد الإجمالي للاعتداءات منذ بداية العدوان إلى 12107 إعتداء.صدر عن وزارة الصحة حصيلة الشهداء والجرحى خلال الـ 24 ساعة الماضية حيث تم تسجيل 11 شهيداً و 61 جريحاً ليرتفع العدد الإجمالي منذ بدء الاحداث إلى 3013 شهيداً و13553 جريحاً.لتاريخه تم فتح 1138 مركزاً معتمداً لاستقبال النازحين منها 969 مركزاً وصلت للحد الأقصى من قدرتها الاستيعابية.وصل العدد الإجمالي للنازحين المسجلين إلى 191537 نازحاً (44986 عائلة) في مراكز الايواء حيث تسجلت النسبة الأعلى للنازحين في محافظة جبل لبنان وبيروت ولكن المقدّر أن النازحين هو أعلى بكثير.من تاريخ 23 أيلول لغاية 5 تشرين الثاني 2024 سجّل الامن العام عبور 366080 مواطناً سورياً و 187544 مواطناً لبنانياً إلى الأراضي السورية.تعمل اللجنة الوطنية لتنسيق عمليات مواجهة الازمة مع كافة الوزارات المعنية على تأمين مراكز إيواء إضافية في مختلف المحافظات لاستقبال النازحين.تقوم كافة الأجهزة الامنية بحفظ الامن والمساهمة في مساعدة النازحين وتوزيع المواد الغذائية والمحروقات وحماية مراكز الايواء ومنع عمليات الاحتكار ومراقبة الأسعار ومراقبة ضبط الحدود.