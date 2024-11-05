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لبنان

أعمال صيانة تعرقل السير على جسر انطلياس

Lebanon 24
05-11-2024 | 14:05
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أفادت غرفة التحكم المروري عن أشغال وأعمال صيانة على جسر انطلياس المسلك الشرقي.

واشارت إلى تحويل السير الى الطريق الجانبي والطرقات الفرعية.
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