مصدر روحي يكشف.. هذا ما يريده الدروز

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وأكّد المصدر الروحي أن مضمون اللقاء أكّد رصّ الصفوف ورفض الأمن الذاتي وتوكيل الجيش بأمن الجبل، خاصةً وأن القيادات تساءلت خلال اللقاء بين من ومن قد تحصل حرب أهلية يروّج لها البعض؟وحسب معلومات "لبنان24" فإن عددًا من المشايخ لهم حضورهم على صعيد البيئة الدرزية لم يكونوا متواجدين لظروف معينة، وهذا ما مهّد للقاءات جديدة ستشمل كل المناطق سعيا لتوسيع المشاركة داخل البيت الدرزي في هذه المرحلة الحساسة وضمان تفعيل مقررات اللقاءات ومشاركة الجميع من دون أي استثناء، بمعنى من غاب عن هذا الاجتماع من المتوقع أن يكون موجودا خلال الاجتماعات المقبلة. وأكّدت هذه المعلومات أن ما يشغل دار طائفة الموحدين الدروز والقيادات اليوم هو الحفاظ على الموقف الواحد ورصّ الصفوف خاصةً عبر هكذا لقاءات إذ لفتت المعلومات إلى أنّ هذا اللقاء كان محبوكًا بشكل دقيق ولم يكن مُحضّرا له منذ فترة طويلة، وهذا ما يبرّر غياب رئيس حزب التوحيد العربي الوزير السابق وئام وهاب.وحسب المصدر الروحي، فإن لقاء بعذران سيكون مدماكًا أساسيا للقاءات جديدة يُحضّر لها .