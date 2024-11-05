قرارات "ملزمة" لبلدية الغبيري في هذه الظروف الاستثنائية.. ما هي؟

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أشارت شرطة بلدية الغبيري في بيان مساء اليوم، الى أنه "حرصاً على حماية ممتلكات المواطنين المتضررة جراء الاعتداءات الإسرائيلية على مناطق الضاحية الجنوبية، وخاصة منطقة الغبيري، ومنعاً لانتشار السرقات التي طالت بعض أحياء الضاحية الجنوبية، اتخذت البلدية جملة من القرارات الملزمة".

وجاء في البيان: "تؤكد البلدية على قرارها السابق بمنع قيادة الآليات على مختلف أنواعها، كالشاحنات والسيارات و"التكتك"، من قبل الأجانب غير الحائزين على كافة الأوراق الثبوتية القانونية ورخصة القيادة اللبنانية، والإقامة الصالحة مع إجازة العمل الرسمية - التدقيق في عمليات نقل الأثاث والبضائع: استثنائياً، ستقوم شرطة البلدية بالتدقيق في كافة عمليات نقل الأثاث المنزلي والبضائع ضمن نطاق بلدية الغبيري - منع جمع ونقل الخردة: يُحظر جمع ونقل كافة أنواع الخردة ضمن النطاق البلدي، وستقوم البلدية بحجز الآليات المستخدمة في ذلك وتسليم الموجودات إلى القوى الأمنية لإجراء المقتضى القانوني - التعاون من القاطنين: تطلب شرطة بلدية الغبيري من جميع القاطنين والعاملين ضمن نطاقها التعاون والابلاغ عن عملية إفراغ ونقل اثاث او بضائع من أشخاص غير معروفين او جمع خردة من الأماكن التي استهدفتها الغارات".



وختم البيان: "تؤكد بلدية الغبيري لكل المواطنين أنها ستظل ساهرة على حماية ممتلكاتهم وأمنهم، وأن فرق الشرطة البلدية على استعداد تام للتدخل والتصدي لأي خروقات تمس أملاكهم وإن هذه الإجراءات تأتي في إطار الحرص على الاملاك الخاصة والسلامة العامة في هذه الظروف الاستثنائية".