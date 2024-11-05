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لبنان

"الصحة" تعلن عن الحصيلة غير النهائية للغارة على برجا

Lebanon 24
05-11-2024 | 16:41
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اعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة، في بيان مساء اليوم، أن الحصيلة غير النهائية لغارة العدو الإسرائيلي على برجا ارتفعت إلى 20 شهيدا و14 جريحا. 

وما زالت عمليات الإنقاذ ورفع الانقاض مستمرة.
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"الصحة"

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