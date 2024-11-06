الجيش: تفجير ذخائر عند مصب نهر الكلب

أعلنت قيادة الجيش عبر منص اكس انه وبتاريخ ٦ / ١١ / ٢٠٢٤، ما بين الساعة ٩،٠٠ والساعة ١٠،٠٠، ستقوم وحدة من الجيش بتفجير ذخائر غير منفجرة عند مصب نهر الكلب – جبل لبنان.