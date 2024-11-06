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لبنان

الجيش: تفجير ذخائر عند مصب نهر الكلب

Lebanon 24
06-11-2024 | 01:08
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أعلنت قيادة الجيش عبر منص اكس انه وبتاريخ ٦ / ١١ / ٢٠٢٤، ما بين الساعة ٩،٠٠ والساعة ١٠،٠٠، ستقوم وحدة من الجيش بتفجير ذخائر غير منفجرة عند مصب نهر الكلب – جبل لبنان.
 
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الجيش:

تفجير

ذخائر

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