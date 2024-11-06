تضييق كبير عند الحدود

Advertisement

افادت مصادر مطلعة ان حالة الرصد والاطباق الاستطلاعي الذي تقوم به اسرائيل عند الحدود السورية- اللبنانية يجعل من شبه المستحيل تمرير اي سلاح من سوريا الى لبنان.وبحسب المصادر فإن هذا الامر يكاد يكون امرا مستحيلا في ظل اغلاق المعابر عبر الغارات المستمرة دوريا التي تستهدف اكثر من معبر حدودي شرعي وغير شرعي.لكن المصادر تؤكد ان "حزب الله" اعد نفسه لمعركة طويلة ولحصار طويل لذلك فإن كمية الاسلحة الموجودة لديه كبيرة وتكفيه لعدة اشهر وربما اكثر.