وسط القصف.. ماذا شهدت المخيمات الفلسطينية؟

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شهدت معظم المخيمات الفلسطينية في جنوب لبنان لاسيما مدينة صور نزوحاً كثيفاً لسكانها باتجاه مخيمات أخرى، وذلك وسط تزايد حدة القصف الإسرائيلي على المدينة خلال الأيام الماضية.وقالت مصادر فلسطينية لـ"لبنان24" إنّ نسبة كبيرة من القاطنين في مخيم الرشيدية على سبيل المثال، انتقلوا من المخيم إلى خارجه وتحديداً نحو مناطق آمنة يتواجد فيها أقرباء لهم.وأوضحت المصادر أن المخيمات تعتبر ضمن منطقة الخطر، وبالتالي فإن عمليات الخروج منها مستمرة وتحديداً من قبل الذين لديهم قدرة على ذلك.