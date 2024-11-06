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لبنان

بالطيران المسيّر... "المقاومة الاسلامية في العراق" استهدفت حيفا وجنوب الأراضي المحتلة

Lebanon 24
06-11-2024 | 01:25
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أعلنت "المقاومة الاسلامية في العراق" في بيانين، أنها استهدفت اليوم، "هدفين حيويين في حيفا المحتلة وجنوب الأراضي المحتلة بواسطة الطيران المسيّر".

وأكدت "استمرار عملياتها في دكّ معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة".
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