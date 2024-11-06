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لبنان

في عين التينة... خلية أزمة لهذا السبب

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
06-11-2024 | 02:45
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تشير المعلومات الى ان اروقة عين التينة تحوّلت في الاسابيع الماضية الى خلية عمل وأزمة حيث كانت تعليمات رئيس مجلس النواب  نبيه بري واضحة لناحية ضرورة مساعدة النازحين اللبنانيين وتأمين كل احتياجاتهم مع اقتراب موعد الشتاء والبرد.
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وقد بدأت الاتصالات مع عدد من المتمولين والدول لتأمين الأموال اللازمة قبل اقتراب فصل الشتاء وتدهور الاوضاع الصحية والاجتماعية للنازحين بشكل دراماتيكي.
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

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