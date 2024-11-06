في عين التينة... خلية أزمة لهذا السبب

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تشير المعلومات الى ان اروقة عين التينة تحوّلت في الاسابيع الماضية الى خلية عمل وأزمة حيث كانت تعليمات رئيس مجلس النواب نبيه بري واضحة لناحية ضرورة مساعدة النازحين اللبنانيين وتأمين كل احتياجاتهم مع اقتراب موعد الشتاء والبرد.وقد بدأت الاتصالات مع عدد من المتمولين والدول لتأمين الأموال اللازمة قبل اقتراب فصل الشتاء وتدهور الاوضاع الصحية والاجتماعية للنازحين بشكل دراماتيكي.