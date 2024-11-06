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لبنان

تحليق منطاد ومسيّرات في أجواء قضاء بعلبك

Lebanon 24
06-11-2024 | 01:38
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أفادت مندوبة "لبنان24"، أنه للمرة الاولى حلق منطاد للعدو، مترافقا مع حركة ناشطة للمسيّرات في منطقة البقاع، في أجواء قرى قضاء بعلبك لجهة سلسلة جبال لبنان الشرقية.
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