تحليق منطاد ومسيّرات في أجواء قضاء بعلبك

أفادت مندوبة "لبنان24"، أنه للمرة الاولى حلق منطاد للعدو، مترافقا مع حركة ناشطة للمسيّرات في منطقة البقاع، في أجواء قرى قضاء بعلبك لجهة سلسلة جبال لبنان الشرقية.

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