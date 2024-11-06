الجيش: تفجير ذخائر غير منفجرة في منطقة الغبيري

صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:

"بتاريخ 6/11/2024، ما بين الساعة 10,30 والساعة 13,30، ستقوم وحدة من الجيش بتفجير ذخائر غير منفجرة في منطقة الغبيري - الضاحية الجنوبية".

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