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لبنان

ميقاتي يستقبل الرؤساء أمين الجميل وميشال سليمان وفؤاد السنيورة في السرايا

Lebanon 24
06-11-2024 | 02:56
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يستقبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في هذه الأثناء في السرايا، رئيسي الجمهورية السابقين أمين الجميل وميشال سليمان ورئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة.
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